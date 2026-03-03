|
03.03.2026 22:50:59
$62 Million Bet Lifts LPX Stock to a Top Holding in This Portfolio Even as Earnings Fall
On February 17, 2026, 59 North Capital Management disclosed a buy of 737,406 shares of Louisiana-Pacific (NYSE:LPX), an estimated $62.31 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, 59 North Capital Management increased its stake in Louisiana-Pacific by 737,406 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $62.31 million, calculated using the average closing price for the quarter. The ending position was 3,536,884 shares, with a quarter-end value change of $36.93 million, which includes both share additions and stock price movement.Louisiana-Pacific is a leading manufacturer of engineered wood building materials, with a focus on siding, OSB panels, and structural solutions for construction markets. The company leverages a diversified product portfolio and international reach to address both new construction and remodeling demand. Its integrated operations and established distribution channels support scale and resilience in the cyclical building products sector.
