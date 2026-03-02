Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
$64 Million Exit: Lamb Weston Stock Down 9% As Investor Dumps 1 Million Shares
On February 17, 2026, Gates Capital Management, Inc. disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold out of Lamb Weston (NYSE:LW), exiting 1,096,923 shares worth $63.71 million.An SEC filing dated February 17, 2026, shows Gates Capital Management, Inc. fully liquidated its stake in Lamb Weston, selling 1,096,923 shares. The quarter-end value of the position decreased by $63.71 million.Lamb Weston is a leading supplier of frozen potato products with a diversified global customer base across retail and foodservice channels. The company leverages scale, brand portfolio, and operational expertise to maintain a strong position in the packaged foods industry. Strategic focus on innovation and broad distribution supports its competitive edge in value-added frozen foods.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
