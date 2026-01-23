|
23.01.2026 12:47:46
$7.7 Million Bet Signals Potential Rate Call as Fund Leans Further Into Short-Duration Bonds
Clear Creek Financial Management disclosed a buy of 153,558 shares of the First Trust Low Duration Opportunities ETF (NASDAQ:LMBS), with an estimated transaction value of $7.68 million based on quarterly average pricing, according to a January 22 SEC filing.According to a January 22 SEC filing, Clear Creek Financial Management increased its position in the First Trust Low Duration Opportunities ETF (NASDAQ:LMBS) by 153,558 shares during the fourth quarter. The estimated value of the shares acquired was $7.68 million based on the average closing price during the period. Meanwhile, the quarter-end value of the position rose by $7.70 million, reflecting both additional share purchases and changes in the share price.The LMBS stake now accounts for 1.20% of the fund's 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.