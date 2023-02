 AWS legt in Deutschland zu, da immer mehr Unternehmen auf Cloud-Native setzen

Da Unternehmen skalierbare Anwendungen entwickeln und ausführen wollen, nimmt die Verbreitung von Cloud-nativen Lösungen in Deutschland weiter zu. Hiervon profitieren Cloud-Hyperscaler wie AWS. Dies meldet eine Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem report for Germany” zeigt, dass die Flexibilität und die Kostenvorteile der Cloud als Bereitstellungsmodell von IT-Anwendungen und -Infrastrukturen dazu führen, dass eine steigende Zahl von Unternehmen auf diesen Markt aufmerksam wird. Hyperscaler, und insbesondere AWS, haben aufgrund ihrer Fähigkeit zur schnellen Skalierung am stärksten von diesem Trend profitiert.

"Die durch Corona und den Krieg in der Ukraine verursachten Störungen lassen das Interesse an digitaler Transformation und der Cloud wachsen”, sagt Alexandra Classen, Partnerin ISG EMEA, Deutschland. "Das AWS-Partner-Ökosystem hat vielen Unternehmen geholfen, sowohl die technischen als auch die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen der Cloud-Migration zu bewältigen.”

Unter den Cloud-Nutzern und -Verantwortlichen in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern setzten in Deutschland im Jahr 2022 27 Prozent Cloud-native Lösungen ein, so ISG. Der Vergleichswert des Vorjahrs lag bei 22 Prozent. Weitere 19 Prozent planen, Cloud-native Lösungen in den nächsten 12 Monaten nutzen zu wollen, während nur 8 Prozent den Einsatz derzeit nicht in Betracht ziehen.

Cloud-gestützte Werkzeuge für die Zusammenarbeit wurden unentbehrlich, als Unternehmen zu Beginn der Pandemie dazu gezwungen waren, für eine Vielzahl von Mitarbeitenden Heimarbeitsregelungen einzuführen. Aktuell führt auch der wachsende Inflationsdruck in Deutschland dazu, dass immer mehr Unternehmen kostenflexible, bedarfsgesteuerte IT-Architekturen implementieren, heißt es in der Studie weiter.

In Deutschland steigt die Nachfrage nach Managed Services, die IT-Umgebungen unterstützen, welche auf AWS und anderen Cloud-Plattformen basieren. Eine der wesentlichen Triebfedern dieses Nachfrageanstieg sieht ISG darin, dass sich der Mangel an Mitarbeitenden mit Cloud-Kenntnissen weiter zuspitzt. Unternehmen sind insbesondere auch an solchen Anbietern interessiert, die in Deutschland tätig sind und zudem auch über ausgeprägte Cloud-Sicherheitskompetenzen verfügen, da die Zahl der Cyberattacken während des Ukraine-Krieges gestiegen ist.

Zudem steigt laut Studie die Zahl der Unternehmen in Deutschland, die mit Dienstleistern zusammenarbeiten, um SAP-Workloads auf AWS zu migrieren. Dieser Markt ist noch ausbaufähig, da viele Unternehmen die Bedeutung der SAP-Anwendungen für ihr operatives Geschäft in einer Art und Weise einschätzen, die sie zögern lässt, auch SAP-Anwendungen in die Cloud zu verlagern.

Viele Unternehmen in Deutschland setzen KI-gestützte Datenanalysetools auf AWS ein, die häufig von Dienstleistern implementiert werden. Auf diese Weise können sie auch neuartige, sich schnell verändernde Variablen in ihre Entscheidungen mit einbeziehen, so die Einschätzung von ISG.

"In vielen deutschen Unternehmen sind Daten noch immer ein ungehobener Schatz”, sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Dennoch wächst die Zahl der deutschen Branchen, in denen der Wert der Daten immer besser erkannt wird. Die AWS-Partner helfen diesen Kunden bei der Organisation und Nutzung ihrer Daten.”

Darüber hinaus untersucht die Studie eine Reihe weiterer Trends im AWS-Ökosystem in Deutschland. Hierzu gehören die steigende Nachfrage nach AWS-gestützten IoT-Lösungen sowie die tragende Rolle von Beratungsunternehmen, wenn es um Planung und Ausführung von AWS-Bereitstellungen geht.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem report for Germany” bewertet die Fähigkeiten von 50 Anbietern in sechs Marktsegmenten. Dies sind "AWS Managed Services", "AWS SAP Workloads", "AWS Data Analytics and Machine Learning", "AWS Internet of Things (IoT) Services", "AWS Migration Services" und "AWS Consulting Services".

Die Studie stuft Accenture und Capgemini in allen sechs Marktsegmenten sowie Atos in fünf Segmenten als Marktführer ("Leader") ein. DXC Technology, TCS, T-Systems und Wipro erhalten diese Einstufung in jeweils vier Segmenten. Claranet, Cognizant, Rackspace Technology und tecRacer sind "Leader" in je drei sowie Computacenter, HCLTech, IBM und Materna in je zwei Marktsegmenten. Jeweils einmal werden AllCloud, Deloitte, Lemongrass, NTT DATA, Reply und Syntax Systems als Marktführer genannt.

Zudem werden HCLTech, kreuzwerker, LTI, PwC und TCS in jeweils einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei kreuzwerker und T-Systems zum Download bereit.

Die Studie "2022 ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem report for Germany” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

