ÅF AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ÅF AB hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,94 SEK. Im Vorjahresviertel waren 3,07 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,18 Prozent auf 6,65 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte ÅF AB 7,09 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,55 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,76 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,06 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte ÅF AB ein EPS von 10,85 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ÅF AB 25,76 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 27,16 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,86 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 25,87 Milliarden SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at