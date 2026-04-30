ÅF AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ÅF AB hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 SEK je Aktie in den Büchern standen.

ÅF AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,75 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,58 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,35 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at