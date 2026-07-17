ÅF AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ÅF AB lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ÅF AB 6,51 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,67 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,19 SEK sowie einem Umsatz von 6,51 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at