|
30.12.2025 12:59:03
Ørsted Completes 50% Stake Sale In Hornsea 3 Offshore Wind Farm To Apollo Funds
(RTTNews) - Ørsted announced that it has completed the divestment of a 50% ownership stake in the Hornsea 3 Offshore Wind Farm to funds managed by Apollo. The move follows the company's announcement on November 3, 2025, and represents a key milestone in Ørsted's strategic roadmap. While the transaction underscores Ørsted's commitment to advancing its portfolio strategy, the announcement did not disclose specific financial details related to the divestment.
