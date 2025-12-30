Orsted Aktie

Orsted für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

30.12.2025 12:00:15

Ørsted completes divestment of 50 % stake in Hornsea 3

Ørsted A/S (Orsted)
Ørsted completes divestment of 50 % stake in Hornsea 3

30-Dec-2025 / 12:00 CET/CEST

30.12.2025 12:00:00 CET | Ørsted A/S | Investor News

Further to the announcement issued on 3 November 2025, Ørsted has today completed the divestment of a 50 % stake in the Hornsea 3 Offshore Wind Farm to Apollo-managed funds.

For further information, please contact:

Ørsted Global Media Relations
Kathrine Ejlskov
+45 99 55 10 23
katej@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Valdemar Hoegh Andersen
+45 99 55 56 71
Ir@orsted.com

About Ørsted
Ørsted is a global leader in developing, constructing, and operating offshore wind farms, with a core focus on Europe. Backed by more than 30 years of experience in offshore wind, Ørsted has 10.2 GW of installed offshore capacity and 8.1 GW under construction. Ørsted’s total installed renewable energy capacity spanning Europe, Asia Pacific, and North America exceeds 18 GW across a portfolio that also includes onshore wind, solar power, energy storage, bioenergy plants, and energy trading. Widely recognised as a global sustainability leader, Ørsted is guided by its vision of a world that runs entirely on green energy. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approximately 8,000 people. Ørsted's shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2024, the group's operating profit excluding new partnerships and cancellation fees was DKK 24.8 billion (EUR 3.3 billion). Visit orsted.com or follow us on LinkedIn and Instagram.

News Source: Ørsted A/S

ISIN: DK0060094928
LEI Code: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48
23.12.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
