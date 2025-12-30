Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
|
30.12.2025 12:00:15
Ørsted completes divestment of 50 % stake in Hornsea 3
|
Ørsted A/S (Orsted)
30.12.2025 12:00:00 CET | Ørsted A/S | Investor News
Further to the announcement issued on 3 November 2025, Ørsted has today completed the divestment of a 50 % stake in the Hornsea 3 Offshore Wind Farm to Apollo-managed funds.
For further information, please contact:
Attachments
News Source: Ørsted A/S
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|DK0060094928
|Category Code:
|MSCL
|TIDM:
|Orsted
|LEI Code:
|W9NG6WMZIYEU8VEDOG48
|Sequence No.:
|413161
|EQS News ID:
|2252714
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orstedmehr Nachrichten
|
12:00
|Ørsted completes divestment of 50 % stake in Hornsea 3 (EQS Group)
|
23.12.25
|Aktien von Vestas, Orsted und Co. uneins: US-Offshore-Wind auf Eis gelegt (dpa-AFX)
|
23.12.25
|Ørsted brings in Cathay as investor in Greater Changhua 2 Offshore Wind Farm in Taiwan (EQS Group)
|
22.12.25
|Revolution Wind and Sunrise Wind receive lease suspension orders from US Department of the Interior’s Bureau of Ocean Energy Management (EQS Group)
|
26.11.25
|Ørsted and ESB joint venture secures the provisional rights to develop the Tonn Nua site in Irish offshore wind auction (EQS Group)
|
24.11.25
|New employee-elected board member (EQS Group)
|
21.11.25
|Correction: Notification of managers’ transactions (EQS Group)
|
21.11.25
|Notification of managers’ transactions (EQS Group)
Analysen zu Orstedmehr Analysen
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|06.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.24
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Orsted
|16,14
|0,62%