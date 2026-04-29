WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

29.04.2026 08:00:48

Ørsted to present Q1 2026 results on 6 May

Ørsted to present Q1 2026 results on 6 May

29-Apr-2026 / 08:00 CET/CEST

29.4.2026 08:00:00 CEST | Ørsted A/S | Investor News

Ørsted will publish its results for the first quarter of 2026 on Wednesday, 6 May 2026. The results will be released at approx. 8:00 CEST.

In connection with the presentation of the interim report, an earnings call for investors and analysts will be held on the same day at 14:00 CEST. The earnings call can be followed live at Ørsted Interim Report for the first quarter of 2026.

Presentation slides will be available prior to the earnings call at Financial Reports.

For further information, please contact:

Global Media Relations
Morten Buttler
+45 99 55 95 52
globalmedia@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
+45 99 55 90 95
IR@orsted.com

About Ørsted
Ørsted is a global leader in developing, constructing, and operating offshore wind farms, with a core focus on Europe. Backed by more than 30 years of experience in offshore wind, Ørsted has 10.2 GW of installed offshore capacity and 8.1 GW under construction. Ørsted’s total installed renewable energy capacity spanning Europe, Asia Pacific, and North America exceeds 18 GW across a portfolio that also includes onshore wind, solar power, energy storage, bioenergy plants, and energy trading. Widely recognised as a global sustainability leader, Ørsted is guided by its vision of a world that runs entirely on green energy. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approximately 8,000 people. Ørsted's shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2025, the group's operating profit excluding new partnerships and cancellation fees was DKK 25.1 billion (EUR 3.4 billion). Visit orsted.comorfollow us on LinkedIn and Instagram.

 

 

27.04.26 Orsted Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 Orsted Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 Orsted Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
19.01.26 Orsted Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

