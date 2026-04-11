Supermarket Income REIT Aktie

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WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11

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11.04.2026 14:00:47

‘A good, strong squeak’: the best supermarket halloumi, tasted and rated

It’s a barbecue favourite, but which halloumi is firm, salty and satisfyingly squeaky and which is a milky mess?• The best (and worst) supermarket fetaI used to get through about 300kg of halloumi each summer at my festival cafe. Our halloumi wrap was a bestseller, filled with superslaw (sprouts, cabbage, raisins, parsley and seeds), tahini sauce and broad bean falafel.Halloumi is a Protected Designation of Origin (PDO) product that has to be produced and packaged in Cyprus, and be at least 51% sheep and goat’s milk (cow’s milk can make up the rest). The curd has to be cooked and folded, which gives halloumi its characteristic shape and texture. This is why the block sometimes splits during cooking, a sign of authenticity that’s often mistaken for lack of quality. No preservatives, colourings or milk powder are allowed, either. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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