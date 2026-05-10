Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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10.05.2026 08:00:17
‘A long road ahead’: could community car-sharing help UK hit climate targets?
East Midlands electric car club helps residents and cuts emissions – but the need for a volunteer-led scheme reflects a much wider problemIn the aftermath of the Covid pandemic Miriam Stoate, a regenerative farmer from rural Leicestershire, noticed that too many people in her small village in England’s East Midlands were struggling to get around.Although there were plenty of cars parked in Tilton, too often she found some of the village’s residents did not have access to one when they really needed it. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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