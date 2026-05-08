First Community CorpShs Aktie
WKN: A0DKLK / ISIN: US3198351047
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08.05.2026 11:00:41
‘A share in the delight’: the people investing in the UK’s first community-owned solar battery
Oxfordshire’s Ray Valley Solar already generates clean energy for 7,000 homes, and is now crowdfunding storage to marry daylight with evening demandTucked away among hedgerows on a large field between a motorway and the River Ray, one of the UK’s largest community-owned solar parks is hard to spot from the surrounding country lanes.But the nearly 36,000 solar panels installed on the site are literally a shining example of what can be achieved when a renewable energy project is co-owned by local people. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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