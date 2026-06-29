Milton Corporation LtdShs Aktie
WKN: 542307 / ISIN: AU000000MLT5
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29.06.2026 14:00:44
‘A very good gadget’: taking delivery from the robots of Milton Keynes
Starship Technologies six-wheelers could soon become a more familiar sight across the country under new lawsDriving down an endless string of identical roundabouts in the dead heat with hardly a human in sight, you see robots roving around on grassy pavements, whizzing past obstacles to hurriedly reach their final destination. This isn’t a scene from a Philip K Dick novel, however, but an average Thursday in Milton Keynes.The robots aren’t a new arrival to the Buckinghamshire city, the UK’s largest new town and a longtime marvel for city planning enthusiasts fascinated by its American-influenced layout and postwar history. They’ve roamed its streets since 2018 – and could soon be coming to a town or city near you. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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