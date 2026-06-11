Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 12:00:07
‘Anything could happen’: SpaceX IPO poses big test for Wall Street banks
Elon Musk’s rockets-to-AI group is listing at a fixed price during a bout of volatility in US marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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