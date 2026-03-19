Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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19.03.2026 13:45:40

‘Armageddon scenario’ for gas markets as Qatar hit by missiles

Traders and analysts warn of lasting disruption after damage to facility that supplies a fifth of the world’s LNGWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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