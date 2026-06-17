Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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17.06.2026 11:04:52
‘Backrooms’ and ‘Obsession’ Disrupt the 2026 Summer Box Office
“Backrooms” and “Obsession,” two breakout horror films from first-time directors in their 20s, have arguably redefined what a summer blockbuster can be.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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