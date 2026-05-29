Cambridge Holdings Aktie
WKN DE: A0YHXZ / ISIN: US1321982019
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29.05.2026 06:00:29
‘Bonkers’: the audacious plan for a 1mn-person city near Cambridge
Shiv Malik, a former journalist, conceived his vision of timber skyscrapers after chronicling how young people were strugglingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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