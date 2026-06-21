GTA Resources and Mining Aktie

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WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003

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21.06.2026 08:00:24

‘Build Vice City’: the GTA 6 scam that’s hitting Grand Theft Auto fans

Bank details at risk as criminals use AI to create fake sites and emails offering pre-release beta test versionLike millions of gamers around the world, you have been waiting years for Grand Theft Auto VI to be released. Now you have the opportunity to play the much-anticipated game before everyone else.An email has arrived inviting you to play a pre-release “beta” version of the game so that you can alert the makers to any bugs before its official release later this year. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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