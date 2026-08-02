Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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02.08.2026 04:16:20
‘Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil’: US Treasury Secretary Bessent joins US-Japan bid to lift yen
The more that the yen’s depreciation gives Japan an advantage in trade with the US, the more it is likely to irk...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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