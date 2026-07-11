ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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11.07.2026 14:30:00
‘Day-to-day dread’ haunts frustrated job seekers in era of low hiring. When will it end?
Finding a job was easy a few years ago. Now, Americans are worried about their job prospects, even though the unemployment rate is historically low.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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