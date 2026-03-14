M1 Aktie
WKN DE: A0MR0B / ISIN: SG1U89935555
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14.03.2026 17:48:02
‘Daylight robbery’: M1 drivers boggle at the rising price of fuel
Woodall services near Sheffield is now one of the UK’s most expensive pit stops, with petrol at 172.9p a litreMiddle East crisis – live updatesOpened in 1968, Woodall services on the M1 near Sheffield is Yorkshire’s oldest roadside service station. This weekend, it was also one of the country’s most expensive pit stops, with diesel priced at 185.9p a litre and petrol at 172.9p.“Do you really want to know what I think? You probably couldn’t print it,” said biker Alan Harrison, who had stopped for a coffee break in the sunshine while heading from Leeds to Bournemouth. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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