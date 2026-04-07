07.04.2026 18:28:33

‘Definitely a Sham’: As Tariffs Climb, Trade Fraud and Accounting Tricks Proliferate

U.S. imports from China have shrunk drastically. But billions of dollars of the change appear to be the result of accounting gimmicks and outright fraud.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Iran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.
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