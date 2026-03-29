Vape Holdings Aktie
WKN DE: A1XBNF / ISIN: US91912N1054
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29.03.2026 08:00:49
‘Definitely dodgy’: how to spot a fake vape
Examining the packaging is key to avoiding illegal and potentially harmful devices, as millions are seized each yearYou buy a vape from a shop on the high street. Nothing looks unusual but after charging the unit and using it for a few days, you notice it is getting hotter and hotter.The vape is a fake and one of the thousands on sale illegally in shops around the UK. By not installing a simple circuit to prevent overheating, the manufacturers have saved a couple of pence but risk it catching fire. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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