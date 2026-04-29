Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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29.04.2026 13:30:00
‘Dirty soda’ is going mainstream. Coke and Pepsi are trying to cash in.
Drinks like Dirty Mountain Dew and Coca-Cola Cherry Float are helping the two beverage giants prop up sales. Other major brands are jumping in on the trend as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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