Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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29.04.2026 13:30:00

‘Dirty soda’ is going mainstream. Coke and Pepsi are trying to cash in.

Drinks like Dirty Mountain Dew and Coca-Cola Cherry Float are helping the two beverage giants prop up sales. Other major brands are jumping in on the trend as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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