FAITH Aktie
WKN: 797922 / ISIN: JP3802690002
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23.03.2026 19:12:00
‘Do you believe in Elon?’: Musk tests Tesla investors’ faith with an expensive chip-making plan
The Terafab, a planned venture between SpaceX and Tesla, could cost trillions of dollars, according to analysts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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