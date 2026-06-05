People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
05.06.2026 16:42:00
‘DOGE’ wanted to declare 2.7 million people ‘dead’ at Social Security: whistleblower
This is the third whistleblower to come forward about alleged illegal activity by Trump’s Department of Government Efficiency.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!