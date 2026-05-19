S & U Aktie
WKN: A0BKSX / ISIN: GB0007655037
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19.05.2026 08:30:00
‘Even a CEO’s job can be replaced by AI’: DBS CEO Tan Su Shan bets big on agentic AI
Amid worries of AI leading to jobless growth, DBS is committed to supporting younger talentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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