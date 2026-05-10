Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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10.05.2026 17:00:00
‘Fibermaxxing’ has spurred the launch of fiber sodas and gummies. Is the craze going too far?
Companies are rushing to cash in on “functional snacking,” but experts warn that the health benefits of fiber treats might not be all they’re cracked up to be.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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