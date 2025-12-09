Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
09.12.2025 07:00:10
‘Fight for our lives’: Ford turns to Renault in Europe EV war against China rivals
Carmakers want to lower costs and accelerate development speed for small vehicles to survive the rapid rise of Chinese competitionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|36,65
|-0,87%
