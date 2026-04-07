Angeles Aktie
WKN: 858446 / ISIN: US0346244033
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07.04.2026 11:02:00
‘Fire Country’ star Diane Farr lists her longtime artist’s retreat in Los Angeles for $2.8 million
Diane Farr has put her longtime Los Angeles–area home on the market and has committed to a life in Washington state near the Canadian set of her hit CBS drama.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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