Hills Aktie
WKN: 534484 / ISIN: AU000000HIL8
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20.07.2026 10:59:00
‘Full House’ creator Jeff Franklin relists $45 million Beverly Hills home built on site of Manson murders
“Full House” creator Jeff Franklin is once again on the hunt for a buyer for his Beverly Hills mansion which has sinister ties to the Charles Manson murders.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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