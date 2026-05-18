Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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18.05.2026 13:10:00
‘He didn’t really pay attention’: I told my friend he left millions on the table in retirement. Did I do the right thing?
“He lived very frugally and maxed out his 401(k)s.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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