Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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03.07.2026 01:04:45
‘Heat dome’ and storms over eastern US sends electricity prices soaring
More than 150,000 households left without power as temperatures near 40C strain utility gridsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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