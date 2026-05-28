Malin Corporation Aktie
WKN DE: A14NFV / ISIN: IE00BVGC3741
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28.05.2026 11:03:00
‘Hunting Wives’ star Malin Akerman lists ‘idyllic California retreat’ in Hollywood Hills for $3 million
Canadian actress Malin Akerman and her husband, Jack Donnelly, have brought their longtime L.A. hideaway to the market for $2.99 million—more than 15 years after purchasing the “idyllic” abode.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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