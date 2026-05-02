Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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02.05.2026 06:00:16
‘I don’t see it as fighting’: the nun challenging Citibank and Palantir
Sister Susan Francois believes shareholder advocacy holds the key to ‘better’ corporate behaviourWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Ausblick: Palantir legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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02.05.26
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27.04.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.04.26
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20.04.26
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Analysen zu Palantir
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