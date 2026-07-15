BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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15.07.2026 11:15:00
‘I don’t want to sound callous’: Why base your Social Security claim on life expectancy? We could die at any time.
“The actual date of death ultimately affects only the surviving beneficiaries.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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