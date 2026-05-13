ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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13.05.2026 12:15:00
‘I have zero envy’: I’m 75, enjoy working and live below my means. Why are more people not like me?
“I did two basic things right: I married the right person and chose a trade I can practice until I die.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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