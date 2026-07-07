Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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07.07.2026 12:00:00
‘I make my own pizza.’ What’s the best way you’ve found to save money?
“Saving money doesn’t have to be about pizza — it could be coffee, cooking, cleaning, vacations, or anything else.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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