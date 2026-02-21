Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
21.02.2026 14:30:00
‘I need to get my financial ducks in a row’: I’m 80 with $1 million. How do I prevent my son from being hit with inheritance tax?
“I have $650,000 in investments, $250,000 in life insurance and about $150,000 equity in my home.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!