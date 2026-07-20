People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
20.07.2026 18:28:00
‘I never want to manage people again.’ I’m 33. Should I leave my corporate leadership role to become an assistant?
“I just don’t care about the corporate ladder.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!