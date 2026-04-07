Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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07.04.2026 11:31:00
‘I paid the $10 entry fee’: A friend picked my March Madness bracket. Ethically, do I owe her half of my $150 winnings?
“There was no real expectation of splitting the winnings.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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