Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
25.03.2026 14:16:00
‘I want safe returns’: I’m 73 with $300,000 saved. I’m not interested in the stock market. What should I do?
“I’m not concerned about leaving money to the next generation.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!