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Boomer Holdings Aktie

Boomer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US09859M1045

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30.03.2026 15:18:00

‘I was shoveling sidewalks at 8 years old’: I’m a 73-year-old boomer dad with two kids. Here’s what I teach them about finance

“My parents knew nothing about finance and investing, so my buddies and I had to figure it out on our own.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt findet keine klare Richtung. Die US-Börsen starten zum Wochenbeginn einen Erholungsversuch. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
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