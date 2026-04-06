HOUSE DO Aktie
WKN DE: A14QFS / ISIN: JP3765420009
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06.04.2026 15:50:00
‘I worked very hard’: I’m 71 and have $6 million after scrimping and saving. My son, 33, wants money for a house. Do I say yes?
“My son is 33 years old, married, with an 18-month-old baby and another baby due in September.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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