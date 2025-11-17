Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.11.2025 15:00:08
‘I’m nervous’: Klarna founder challenges trillion-dollar spending on AI
OpenAI backer Sebastian Siemiatkowski says tech industry is committing too much money to huge computing infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!