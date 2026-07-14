RENT CORPORATION Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001

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14.07.2026 11:02:00

‘Impeccably designed’: You can rent Orlando Bloom’s former Beverly Hills estate for just $31,000 a month

Actor Orlando Bloom’s former Beverly Hills mansion is being offered up as a luxury rental, with a hefty asking price of $31,000 a month—with many of the Hollywood star’s custom upgrades still found throughout.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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