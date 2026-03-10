Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
10.03.2026 05:34:10
‘Iran conflict impact mixed’: Maybank Securities upgrades Wilmar to ‘buy’ on constructive outlook, despite headwinds
Expecting the Middle East war to have a ‘mixed’ impact on Wilmar, the brokerage lifts its target price by 23.4%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!