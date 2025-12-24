Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
24.12.2025 11:09:00
‘Is it a case of them or us?’ We’re in our 40s. Do we retire early in our 50s — or save for our kids’ education?
“We’re both teachers, with a combined gross income of $210,000.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!