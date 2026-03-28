WELCOME HOLDINGS AD Aktie

WELCOME HOLDINGS AD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084

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28.03.2026 15:00:29

‘It feels like they’re pulling figures out of the sky’: UK pet owners welcome crackdown on vet fees

Competition watchdog will launch cost comparison website and has ordered vets to cap written prescription pricesThe UK’s competition watchdog has ordered vets to cap written prescription fees at £21, and practices will have to publish price lists in a crackdown on rising fees.The Competition and Markets Authority also said a costcomparison website would be introduced to increase competition and drive down costs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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