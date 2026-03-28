WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
|
28.03.2026 15:00:29
‘It feels like they’re pulling figures out of the sky’: UK pet owners welcome crackdown on vet fees
Competition watchdog will launch cost comparison website and has ordered vets to cap written prescription pricesThe UK’s competition watchdog has ordered vets to cap written prescription fees at £21, and practices will have to publish price lists in a crackdown on rising fees.The Competition and Markets Authority also said a costcomparison website would be introduced to increase competition and drive down costs. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WELCOME HOLDINGS AD
Analysen zu WELCOME HOLDINGS AD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.